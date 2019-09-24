◎中國時報

●明年1月11日總統與立委選舉投票日，韓粉可以穿國旗「戰袍」去投票嗎？中選會主委李進勇昨在立法院內政委員會答詢時說，民眾服裝上除非有特定候選人或政黨識別標誌，否則不會做任何限制。

●蔡英文總統「論文門」延燒，前總統陳水扁及前副總統呂秀蓮都公開質疑真偽，要求蔡總統公開供大眾「聞香」一下，總統府昨公開論文原始文件，就六大疑點逐一澄清，強調蔡36年前就已提交論文，紙本遭校方遺失，現存於倫敦政經學院（LSE）論文是今年6月補送翻印本，限制閱覽並非蔡要求，蔡已決定授權國家圖書館將論文開放大眾閱覽。

●立法院財委會23日邀請總統府、財政部、交通部、華航等，就國安私菸案提出專案報告，但是總統府祕書長陳菊、華膳空廚董事長葉菊蘭皆缺席。國民黨籍召委費鴻泰昨表達強烈不滿，直指陳菊拒出席是「可恥」；藍委林德福也批評，陳菊臉皮厚到槍打不過、炮穿不過。

●蔡總統博士論文疑雲鬧得沸沸湯湯，總統府23日下午大動作公開蔡總統博士論文原稿，並授權國家圖書館公開閱覽；不過有學者質疑「論文原稿不等於論文」，為何不把正式博士論文「整本書」公諸於世？

◎旺報

●大陸國家主席習近平最近視察河南，喊出「把我國製造業和實體經濟搞上去」，杭州已搶先開跑，決定推出「新製造業計畫」，將抽調100名機關幹部，進駐阿里巴巴、吉利控股、娃哈哈等第一批100家重點企業擔任政府事務代表，作為政府與企業溝通的橋梁，全方位服務重點企業，解決各項疑難雜症，加速提升製造企業競爭力。

●大陸製造業創新能力正在迎頭趕上先進國家，2019年世界製造業大會期間發布的《全球製造業創新指數白皮書》顯示，大陸首次躋身2019年全球製造業創新指數15強。在裝備製造業專利申請上，大陸從2005年後進入快速成長期，申請量14年來保持高速成長，並在電腦設備製造業、電力製造業表現出高創新水準。

●大陸將展開商業掃黑反不公平競爭，未來幾個月鎖定醫療、網路等重點領域的不正當競爭行為，大陸和地方監管部門將展開大規模調查，其中以商業賄賂、虛假宣傳、商業詆毀及利用技術手段實施網路不正當競爭的企業及機構將受到重點整治。

●「吹哨人」制度將在大陸展開推廣。大陸國務院近日發布《關於加強和規範事中事後監管的指導意見》，明訂建立吹哨人、內部舉報人等制度，對舉報嚴重違法違規行為和重大風險隱患的有功人員給予重獎和保護。

◎工商時報

●經濟部統計處23日公布8月工業生產指數為115.29，年增2.28％，是連續兩個月正成長，同時創下歷年單月次高，主要原因是拜台商回台及中美貿易戰轉單效應所賜。

●8月內需很給力！經濟部統計處23日公布8月批發零售及餐飲業營業額，其中8月零售及餐飲業皆連續6個月正成長，零售業營業額為3,088億元、年增4.5％，餐飲業營業額為722億元、年增5.7％，雙雙創下歷年8月新高。統計處預估，內需狀況相當穩定，零售及餐飲業全年可望創歷史新高。

●中美高層貿易談判可望於10月上旬展開，不過因上周末結束的副部級工作層級磋商進展不明，及美國總統川普表示，2020年總統大選前不需要與中方達成貿易協議、中方代表團未前往美農業州等等多方面消息衝擊，市場仍略顯悲觀，大陸股匯23日雙雙表現低迷。

●數位化的衝擊讓就業市場也處於高速流動的狀態，研究指出「高達42％現今被看重的技能，可能會在2022年被時代給淘汰；而同一時間，將出現1億3千3百萬個未曾有過的新興職位。」

(中時電子報)