沙烏地阿拉伯石油設施本月14日遇襲所造成的全球供應疑慮，蓋過了沙國產量迅速恢復的可能性以及歐洲經濟疲軟引起的憂心，國際油價今天走高。

紐約商品交易所西德州中級原油11月交割價漲升55美分或0.95%，來到每桶58.64美元。

倫敦北海布倫特原油11月交割價小漲13美分或0.20%，來到每桶64.41美元。

(中央社)