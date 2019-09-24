連續兩年百敗之後，剛滿65歲的皇家冠軍教頭尤斯特(Ned Yost)宣布將在本季結束後退休，「希望球隊重建的苦日子開始遠去，我的計畫就是幫球隊撐過這段陣痛期，再交棒給新任總教練。」尤斯特2015年領軍勇奪世界大賽冠軍，隔年初王建民加盟，生涯最後一季寫下6勝0敗，也是多虧了尤斯特。
尤斯特對王建民是很好的，他把當時36歲且兩年沒在大聯盟投球的建仔從小聯盟拉進開季25人名單，他表示：「王建民值得一個機會。」建仔該季轉為牛棚，登板38次，全季24場比賽是由他收尾，總投球局數53.1局比隊上終結者還多，自責分率4.22也是離開洋基之後(歷經國民、藍鳥)的最佳表現。季末球團為調度考量把他釋出(DFA)，但建仔仍很感謝皇家願給他機會。建仔沒能再找到新東家，不過大聯盟生涯能以6勝0敗的驚奇戰績結束也不錯了，尤斯特成為建仔最後一位教頭。
2010年，前釀酒人教頭尤斯特球季中接掌萬年爛隊皇家，刻苦經營幾年之後，連續兩季(2014, 2015)勇闖世界大賽，並於2015年打敗大都會奪冠。此後皇家陣容逐漸稀釋，進入重建循環。在至少打過20場季後賽的總教練之中，尤斯特22勝9敗是史上勝率最高的，也是皇家隊史最優秀的教頭(目前744勝)。
(中時電子報)
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