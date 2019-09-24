楊世光臉書。（摘自楊世光的新視野臉書）

網友留言。（摘自楊世光的新視野臉書）

新黨總統參選人楊世光昨日公布其競選總部委託民調機構所做的民調，結果顯示，總統蔡英文以45.5%的支持度，大贏國民黨總統參選人韓國瑜的37.3%。而綠的基本盤為45.9%，明顯大於藍營的37.8%。楊世光認為，以現在選舉局勢來看，一個高喊維持現狀的國民黨，面對現狀可能會輸掉一切，兩岸如此，2020也將如此。網友看到這結果，直喊太意外了，不論是韓國瑜和國民黨竟然還有37%！

楊世光日前於臉書公布民調結果。楊世光表示這是競辦上週末委託TVBS民調中心所做的大選民調，也是大選啟動以來所做的第二份民調。楊世光直言，他是講真話的人，所以也不怕沒面子，或許連署還在進行中，所以在指名度的調查下，對他是非常不利的。

楊世光表示，大家都說民調造假，但他比較相信科學性的分析，這份民調總共有十題，包含總統大選的支持度，政黨支持度，另外還有七個子題。在表態度極高的前提下，2020的大選出現了一個較明朗的變化：蔡英文支持度45.5%VS韓國瑜37.3%的，蔡的領先是明顯的。政黨支持度來看，藍營中的國親新合計共37.8%，綠營中的民時力台聯合計共34.5%，但傾綠柯文哲的台灣民眾黨有11.4%，可以在高表態的環境下，看到綠的基本盤45.9%，是明顯大於藍營的37.8%。

楊世光指出，這也就是說明過去有一種聲音，藍綠一打一對決，韓總屈居下風，也才需要不同的競選組合，才有可能打破現狀。一個高喊維持現狀的國民黨，面對現狀可能會輸掉一切，兩岸如此，2020也將如此。

看到這結果的網友，紛紛給楊世光加油打氣，但有網友看到這結果，表示「太意外了竟然還有37%」、「這民調和最近各台公佈的沒啥差別」、「蔡英文選舉很強，把自己打造成台灣守護者。只要持續操作仇中話題，大家根本沒有在乎她經濟做的好不好」！

(中時電子報)