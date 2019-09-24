最近推特上流傳著一支影片，內容是一位女子與司機爭執的過程。影片中能看見司機要求後座女子繫安全帶，但女子似乎不肯還告訴司機她是公安局長的親戚，頓時惹怒了這位司機從而拿起手機將女子的嘴臉錄下。

司機在開頭時說道：「那個人說她是公安局長親戚啊」女子一聽立刻露出非常無語加嘲諷的笑容，兩人再度為了繫安全帶的問題開始起了爭執。之後司機逼問女子：「妳不是說公安局長是妳親戚？來，我現在給妳錄下來……」而女子則是側著頭抓了抓頭髮，罵了聲髒話卻是不敢再說自己是公安局長親戚這句話。因為司機一直要求女子繫安全帶，而女子不肯最後怒而說要下車，司機告訴她要先付錢才能下車，也諷刺她口口聲聲稱自己是公安局長的親戚等語，最後女子生氣的把司機手機揮落。

對於這件事，網友看法兩極。有的人認為司機要求女子繫安全帶沒有錯，也有人認為司機是在刻意刁難女子。另外一部份網友直接嘲諷女子，認為女子說的親戚或許是「公安局長嫖娼時認得親戚」。

(中時電子報)