足球隊員著國旗裝。(圖/取自臉書社團「韓家軍」)

高雄市長韓國瑜選前引爆國旗熱，當選後「國旗」更成各活動重要信物。苗栗縣頭份尖山國小足球教練，創全國首例讓學童穿上「國旗裝」當隊服，首戰雖碰強敵卻大獲全勝，讓網友大讚；也有人直言學生這麼熱愛中華民國，綠營恐怕很緊張。

尖山國小足球教練在臉書「韓家軍」發文：「我們頭份尖山國小足球隊的愛國行動，就從穿國旗足球衣做起。文章一出，獲近4000讚，迴響熱烈。

該教練更在部落格發表《全國第一個國旗足球服球隊》一文，寫道：「為了讓孩子們認同中華民國，為了讓更多的孩子認同中中華民國，我讓包含兒子在內尖山今年畢業的七位男足隊員破天荒的留在學區文英國中，不再外送其他縣市，並請桃園市龍潭區的友友體育用品社老闆林榮隆幫他們製做了國旗衣足球隊服，這是全中華民國的第一個國旗衣隊伍。」

教練更指出：「今天我帶著他們參加苗栗縣的基層訓練站對抗賽，首度讓球衣在比賽場上亮相。國旗服球衣讓他們首戰以六比三力克甫獲得全國五人制聯賽冠軍的建國國中隊，次戰以廿一比零大勝頭屋國中隊，博得好彩頭。」

網友紛紛回應：「一百個讚」、「超美的畫面，感動！謝謝你們愛中華民國」、「從小就讓他們愛國旗，長大便自然的會愛自己的國家，這是很棒的愛國教育呢！」「怎麼看就是少了一樣東西！一面大的國旗，這樣才有感覺，才有FU」。也有人認為，此情此景綠營看了應該嚇死了。

(中時電子報)