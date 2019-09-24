川普23日在聯合國大會針對提倡宗教自由主題發表演說。

美國總統川普昨（23）日在聯合國針對宗教自由議題發表演說，台下觀眾席中驚見我駐紐約辦事處長徐儷文，顯示台灣除了在促進宗教自由方面獲得肯定，在大陸連奪我2友邦後，美方也藉此傳達對台支持。

DG Lily Hsu attended today's Global Call to Protect Religious Freedom at the United Nations. As a free & open democracy, #Taiwan is committed to furthering the cause of religious freedom in the #IndoPacific region. pic.twitter.com/tnJZTlCJBI — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) September 23, 2019

第74屆聯合國大會現正於美國紐約登場，美國總統川普昨日上午在聯合國總部針對「全球呼籲保護宗教自由」（Global Call to Protect Religious Freedom）發表主題演說，力促國際社會採取具體行動捍衛宗教自由，令人驚喜的是，我駐紐約辦事處處長徐儷文當天也獲邀出席。

據中央社引述知情人士報導，依照往例，台灣僅能在聯合國大會期間辦理場外活動，邀請邦交國及理念相近的國家參與，這次台灣在宗教自由方面做出的努力獲得肯定，因此我官方代表特別獲邀進入場內參加川普主持的這場活動。

另外，聯合國大會登場前，台灣在上周5日內接連痛失索羅門群島、吉里巴斯等2重要太平洋友邦，致使我友邦數降至15國，值此之際，我駐外人員獲邀參與聆聽川普演說，表現出美方挺台意味。

在傳出索羅門群島有意與我斷交後，華府積極為台奔走，包括美副總統彭斯（Mike Pence）原訂於聯合國大會期間會晤索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare），為斷交一事尋求轉圜，索國方面16日確定與我斷交後，彭斯隨後也取消了與蘇嘉瓦瑞的會面。

川普昨日主持全球呼籲保護宗教自由活動，彭斯也有出席，並引言介紹川普的演說。

值得注意的是，川普是史上首位在聯合國主持宗教自由活動的美國總統，他在會上宣布，將出資2,500萬美元保護宗教自由、場所及文物。儘管川普演說中並未點名北京，彭斯則有提到新疆超過100萬維吾爾族人遭到拘禁一事。

此外，美國務院去年7月首辦「促進宗教自由部長級會議」，我方亦響應訴求，於今年3月舉辦「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」，成為首個印太地區舉辦宗教自由區域性會議的國家。美國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）當時還赴台與會，並在事後多次公開表示肯定。

(中時電子報)