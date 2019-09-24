(中天新聞)

周四起變天。氣象局資料顯示，今、明(9/25)兩天水氣較少，周四開始水氣增加，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，一路下雨到下周一(9/30)。氣象專家吳德榮表示，歐洲最新模式模擬顯示，周五(9/27) 菲律賓與關島之間海域另有一熱帶擾動，有利其未來發展，未來可能成為第18號颱風「米塔」(mitag，米克羅尼亞提供，女子名)。

氣象局預報員官欣平表示，今天、明天水氣較少，僅基隆北海岸、東北部有一點雨；周四之後水氣增加，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，整天天氣不穩定、會飄雨。氣溫方面，清晨及夜晚秋意漸濃，各地低溫約21到25度，白天北部、東半部較為舒適，高溫約27到30度，中南部稍悶熱，高溫32、33度。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」指出，最新模式模擬，周五(9/27)20時700百帕預測圖顯示，菲律賓與關島之間海域另有一熱帶擾動，由於垂直風切減小，海水熱含量(OHC)高，有利其未來發展，成為第18號颱風「米塔」(mitag，米克羅尼亞提供，女子名)；其動態更需持續觀察。

最新歐洲模式(ECMWF)模擬，今(24)日台灣附近低層水氣不多、偏乾(左圖)。週五(27日)700百帕模擬圖(右圖)顯示，台灣附近水氣已明顯增多，同時菲律賓與關島之間海域另有一熱帶擾動。(翻攝自 三立準氣象·老大洩天機)

(中時電子報)