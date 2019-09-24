國民黨立委第六選區參選人李中，設立西區服務處，鄉親到場支持。（李中服務處提供／陳淑芬台中傳真）

台中市立委第六選區（中區、西區、東區、南區）尋求連任的民進黨黃國書及國民黨市議員李中對決，中、西區議員出身的立委黃國書，在今年7月底成立東南區服務處，為選戰暖身；現任東、南區資深議員李中日前則成立西區服務處，兩陣營將觸角直探敵營票倉，啟動攻城略地積極搶票。

李中連任台中市（包括直轄市、省轄市）5屆東、南區市議員，2018年該選區市議員選舉，藍營拿下2席次、綠營3席，但值得注意的是藍營總得票率45.95％，高於綠營的33.38％，加上李中長期在地深耕，實力堅強。黃國書也曾有5屆中、西區議員資歷，2015年在第六選區立委補選獲勝、2016年連任，他在中、西區培植市議員江肇國、黃守達接棒，多年來打下雄厚根基。

黃、李兩陣營各有主力地盤，並展開直搗對手票倉動作，黃國書在立委期間已漸在東、南區漸打下基礎，7月底更在東、南區交界的忠明南路上成立東南區服務處，舉辦茶會廣邀中央及地方基層民代，展現高人氣為選戰暖身。

李中也不容小覷，他日前在中美街、公正路附近設立西區服務處，9月22日還邀請附近鄉親到場熱鬧。此外，他勤跑各里基層大小活動、走訪各公園晨運拜票，雖然鴨子划水作風相對低調，但啟動搶攻地盤動作相當明顯，再挾帶國民黨總統參選人韓國瑜的「韓風」潮流，重振泛藍力道。

兩人在議堂長期都是教育文化委員會成員，未來在教育文化領域選票勢必成為必爭之地，兩人都積極爭取轄區各級學校的硬體建設及老舊校舍改建，李中並提出，推動AI人工智慧，從「科丁（Coding）教育」紮根等政見。

引人注意的是黃國書在立委任內，長期在公園、里辦公室等地舉辦假日親子泡泡派對、講故事及藝文演出等親子活動，雖然活動選舉味道淡薄，但動輒上千人到數百人參與，打造溫馨歡樂的親子互動文化，頗受好評。黃國書表示，希望父母能陪伴孩子一起成長，走到戶外共享親子時光。

(中時 )