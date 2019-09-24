哈波2017年時跑一壘滑倒受傷。（美聯社資料照）

超級經紀人波拉斯(Scott Boras)的大客戶受傷了，小熊明星三壘手布萊嚴(Kris Bryant)前役跑一壘時扭傷右腳踝，原因是壘包太滑，連他的釘鞋都踏不穩。波拉斯向《芝加哥太陽報》抱怨大聯盟滿腦子只想著賺錢，罔顧球員安危，這明明是有前車之鑑的。

另一個大咖球星哈波(Bryce Harper)在兩年前也是因踩到溼滑的一壘導致左膝受傷，他亦是波拉斯的客戶，波拉斯痛斥：「哈波受傷之後聯盟做了什麼？答案是什麼都沒做。」打者跑一壘時通常不滑壘，當天候不佳時，被雨淋溼、凸起的壘包就宛如一顆地雷，直接一腳踏上相當危險。

波拉斯以職籃NBA為例，「他們常常暫停比賽清理地板，確保不會讓球員打滑，我們職棒卻沒有這樣做。」布萊嚴生涯首季摘下新人王，隔年24歲就摘下國聯MVP，明年終於取得薪資仲裁資格，卻在季末因壘包打滑受傷，不單是波拉斯，換成任何人都會非常不爽。

「大聯盟關心很多問題，擴張市場、賺更多的錢，單單不顧選手安危，讓MVP等級的球星在季末出事，打亂了一切。」波拉斯批評大聯盟貪趕賽程，逼迫大家在雨中比賽。哪怕用毛巾和吹風機應急，大聯盟也不該對此表現得漠不關心。

(中時電子報)