子瑜以黑色平口裙現身。(圖／翻攝韓網)

子瑜被韓媒封「台灣女神」。(圖／翻攝韓網)

南韓人氣女團TWICE，昨(23日)帶著全新迷你專輯《Feel Special》回歸，並舉辦SHOWCASE，9人一字排開，變得更成熟性感，台灣成員周子瑜以黑色平口裙現身，還被韓媒封為「台灣女神」。

雖然SHOWCASE上Mina因焦慮症無法參與宣傳，隊長志效則是在彩排時脖子受傷，只能在舞台側邊坐著唱歌，但TWICE依舊帶來精彩表演，全場尖叫聲不斷，而這次專輯主打歌《Feel Special》，由JYP娛樂負責人朴軫永製作，和過往活潑可愛風格不一樣，這次較為成熟抒情，描寫TWICE出道以來，經歷艱難時刻後的心情。

成員們對《Feel Special》都很滿意，子瑜也表示對歌詞很有共鳴，強調真的很喜歡這次的專輯，娜璉透露歌詞也有她們感到辛苦時，因為有朋友和粉絲支持得到力量的涵義，希望能將這些訊息傳達給粉絲就很滿足了，而《Feel Special》MV才釋出15小時，就破千萬點閱，音源更空降音樂榜單Melon第四名，不少粉絲看後都感動都哭了，相信這次的專輯不僅對TWICE，對粉絲意義也是相當特別。

子瑜當天穿著黑色平口裙現身，現變成金髮的她，表示一開始拍MV時，髮色不是這樣，但後來退色後，也覺得金髮不錯，就以這個模樣來SHOWCASE了，而美貌持續升級的她，這次也更成熟性感，小露酥胸和神級長腿，還被韓媒封為「台灣女神」。

(中時電子報)