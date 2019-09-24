總統蔡英文論文風波延燒後，最新民調今日出爐！據親藍民調公布結果，蔡英文以45%的支持度，遙遙領先韓國瑜的33%，兩人差距擴大到12個百分點。對此，資深媒體人唐湘龍卻表示，他聞到韓流再起的味道！因為蔡英文雖領先韓國瑜，但蔡已到頂，而韓則是已到底。所以韓國瑜後續只會上揚不會下跌，只要國民黨後面戰術得宜，韓國瑜還是有勝選的機會，而且贏得不會太難看。

唐湘龍在網路節目《唐湘龍時間》表示，《聯合報》民調是他信得過的民調之一，且聯合報所做的民調都是長時間追蹤，且他們做民調的態度和方式，較不易出現極端值情形發生。

唐湘龍分析，蔡英文民調之所以上升，除了國民黨內亂外，還有香港反逃犯事件，在在都讓蔡英文撿到槍，所以在這一波來說，都讓蔡英文奪得先機。但要注意的是，韓國瑜雖然民調下滑，都還維持在30幾趴的支持度，這是因為韓的韓粉勢力很鐵，所以即使韓國瑜支持度下滑，還是能維持三成支持度。

唐湘龍指出，反而是蔡英文雖然領先韓國瑜，但蔡英文已經到頂了，而韓國瑜是已經到底了。所以韓國瑜後續只會上揚不會下跌，但是會上去多少不知道，而蔡英文會下去多少也不知道，所以在剩下選舉的100多天，就是選舉技術面的問題，他認為韓國瑜的關鍵是，當鴻海創辦人郭台銘棄選後，韓國瑜能否取得郭粉的支持。以韓國瑜過去的調性來說，吃不到！這也是韓國瑜最大的困境。

唐湘龍認為，韓國瑜現在的情況是過去以來最好的情形，民調上面是看不出來的，中秋節過後，再也沒有再聽到換瑜的聲音，但接下來蔡英文要面臨換蔡的聲音，因為蔡的論文一定有不可告人的地方，蔡英文一定會被迫面對不堪的結果。

唐湘龍觀察，他最近看到韓國瑜的打法，感覺以前韓國瑜人來瘋那種調調和自信都慢慢出來了，他聞到韓流再起的味道。而現在韓人氣也慢慢回流，他認為韓國瑜現在得到的支持，一定比聯合報的民調來得高。且郭退選之後，黨內定於一尊，也看到許多立委合照的看板也慢慢放出來，只要韓可以喚回去年九合一的感覺，讓人民記起在民進黨執政下的痛苦，韓國瑜還是有勝選的機會，而且贏得不會太難看。

(中時電子報)