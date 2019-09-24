蘋果（Apple）推出三款新iPhone，同時也釋出iOS 13更新，不少人都搶在第一時間馬上更新，沒想到許多網友更新完後出現了「災情」，像是：耗電、提醒事項混亂等等，就連美國國防部都強烈建議大家等到iOS 13.1釋出後再更新。

iOS 13新功能包括新增Dark mode、人像光線模式、提升臉部辨識效能以及全新的照片應用程式及隱私保護政策等。但PTT上有網友回報更新完後的狀況，似乎問題不少，「6s+更新之後超噴電」、「app直接開不了」、「相簿快速滑或置頂會閃退」。

美國商業雜誌《Inc.》的專欄作家Jason Aten文章中指出，日前美國國防部寄了一封郵件給員工，內容是「強烈建議不要更新iPhone到iOS 13，最好等iOS 13.1」，蘋果似乎在九月底就會釋出iOS 13.1，預計iOS 13有的bugs 13.1會解決。

(中時電子報)