千呼萬喚始出來！國人期盼40年，終於又有自製教練機出廠。被喻為國機國造起手式的空軍新式高級教練機，今（24）上午9點在台中漢翔公司舉行出廠典禮，並首度在國人面前曝光。總統蔡英文除了親自見證外，並命名為「勇鷹」教練機，今天出場展示的是首架原型機（A1機），根據漢翔公司與國防部規畫，明年6月將進行首飛。

蔡英文總統親自為國造高教機命名為勇鷹教練機。(國防部提供/戴志揚台北傳真)

漢翔首批研發生產的新式高教機原型機共有四架，其中兩架作為測試用，目前一架「T1機」已交給中科院測試中；另兩架為試飛用，首架試飛「A1機」今天出廠。國防部總計委託漢翔公司生產66架高教機，總預算686.4億元，由中科院擔任主合約商，再委由漢翔研製。

據了解，國造新式高教機引進不少世界戰機組件主要生產供應商，包括英國馬丁貝克飛機公司的彈射座椅、英國航太系統公司的飛控電腦；另漢翔與漢威合組的「國際渦輪引擎」共同開發的「F124」引擎也搭載在新式高教機。

勇鷹教練機外型與國人自製IDF戰機相當幾乎一致。(國防部提供/戴志揚台北傳真)

新式高教機預定明年6月首飛，2021年底量產，2022年進入「低速量產」，而交貨高峰預估將落在2023至2025年，直至2026年上半年完成66架交機，之後還有上述高教機「 全壽期」維修商機。

(中時電子報)