根據美國媒體報導，前NBA球員、大陸CBA得分王安德烈艾米特(Andre Emmett)在達拉斯遭到槍殺，享年才37歲。

艾米特在2004年NCAA灌籃大賽冠軍，挾著這個頭銜參加NBA選秀會，可惜直到次輪第35順位才獲得超音速青睞，隨後被交易志灰熊，菜鳥球季只打了8場比賽，然而艾米特在NBA這條路走得很艱辛，輾轉於熱火、溜馬和火箭的季前訓練營，2009年跨過太平洋來到大陸CBA討生活，2010年3月身披山東戰袍的他，在與江蘇之戰攻下71分，創下當時CBA史上單場得分最高紀錄。

拿下該屆CBA得分王頭銜的艾米特，2011年轉隊至福建，2012年2月短暫回到NBA，與籃網簽下10天短約，打了6場比賽而，這也是他最後一次在NBA舞台。

艾米特隨後當起了籃球浪人，待過黎巴嫩、墨西哥、菲律賓以及韓國聯賽，最近在兩季在BIG3聯盟打球，沒想到卻在達拉斯被槍殺，最讓人不捨的是艾米特才剛升格為父親，噩耗傳出後不少NBA球員在推特上留言悼念。

(中時電子報)