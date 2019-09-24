2019.09.23新聞深喉嚨 辣台妹亂政「呂」勸不聽 呂后深宮怨力讓綠剩半條命？

前副總統呂秀蓮將連署參選2020總統，總統蔡英文重砲批判，不少民眾拍手叫好。媒體人黃暐瀚直言，呂是會實質威脅蔡的人，前總統陳水扁生怕人家認為呂是自己叫出來的，會影響自己特赦的可能性，現在非常緊張忙做切割。

蔡英文深陷「論文門」，縱然府方已公開當年「論文原稿」，仍未解清反方疑點。呂秀蓮痛批，論文案、私菸案這麼簡單的事都應付成這樣，府方避重就輕的態度，也讓大家覺得蔡「失能」了。陳水扁也認為，為平息爭議，蔡不該提告，而是立即公開博士論文。

媒體人黃暐瀚在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》表示，包括陳水扁、呂秀蓮等綠營大老，對蔡英文的議題處理態度都很不滿意；但更重要的是，一旦呂跨過連署門檻，他就是總統參選人，對蔡就有實質威脅。呂也明說，自己一定選到底，且有自信會通過連署，自己若過連署也不會再搞事後退選，綠營分裂恐成定局。

黃暐瀚直言，呂秀蓮對蔡英文的實質威脅性，也讓陳水扁忙著開始做切割。因為陳怕蔡認為呂是自己叫出來的，會影響自己特赦的可能性。

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(中時電子報)