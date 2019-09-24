萬國郵政聯盟24日在德國召開特別會議前夕，德國電商抱怨「中國包裹郵費低」。大陸官媒《環球時報》今天引述德國《法蘭克福彙報》23日報導稱，德國電子商務和郵購商協會（BEVH）近日稱，從大陸寄到德國的包裹郵費偏低，讓德國電商蒙受「巨大損失」，僅電子產品一項一年的損失就高達5億歐元。該協會要求立即提高大陸包裹的郵費。

《環時》報導，BEVH在萬國郵聯會議前指控大陸包裹郵費低，顯然是想火上澆油，打擊大陸競爭者。還有分析認為，德國電商出現損失的主要原因是自己缺乏競爭力，經營手段陳舊。目前，瑞士等國家已經提高來自大陸包裹的郵費，但影響並不太大。

BEVH主席格羅·福希海姆向德新社表示，自3年前德國出現「中國網購熱」後，大陸包裹如潮湧來。僅電子產品一項，每年就有超過10億歐元的商品從大陸直接郵寄到德國消費者手中。這在德國約120億歐元電子和通信產品年銷售額中占有不小比例。去年，共有7000萬個涉及電子和通信產品的包裹從中國郵寄到德國。

德國電視一台稱，24日，萬國郵聯將在日內瓦召開特別會議，美國威脅說，如果萬國郵聯190多個成員不批准提高來自大陸包裹的郵費，美國將退出萬國郵聯。福希海姆表示，即便他們反對川普總統將矛盾升級及採取單獨行動，但美國的批評「是合理的」。

(中時 )