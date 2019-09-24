看好台中都會外食消費潛力，頂級和牛燒肉『樂軒』餐飲旗下的都會型輕消費品牌『鐵火牛排TEKKA STEAK』，將於9/27日進駐新光三越台中中港店B2設店，9/27日至9/29開幕首三日來店消費打卡即可享「四人同行二人免費」。另鐵火牛排新光A11、統一時代、新竹巨城三店同慶，9/27當日來店消費打卡可享四人同行二人免費。（免費以價低者計，須另加收原價一成服務費）。

「鐵火牛排」以精選優質進口肉品與和牛滷肉飯附餐無限供應的超高CP值餐飲模式，在百貨商場成功發展連鎖，目前已於台北信義新天地A11館B2、新竹Big City遠東巨城購物中心7F主題餐廳區、統一時代百貨台北店B2設點。此次進駐新光三越台中中港店B2，除仍堅持嚴選進口優質肉品，如：2018世界牛排大賽金牌的紐西蘭草飼牛、澳洲和牛、北海道A4和牛、美國Choice等級冷藏原塊牛肉及丹麥豬，以高溫鐵板香煎至完美熟度，並特別結合陪伴在地人成長的百搭沾醬「東泉辣椒醬」，以及台中第二市場老字號麵行出品的白油麵，獨家推出『東泉辣醬牛排』，280元起，即可品嘗復古懷舊風味鐵板排餐，以及和牛滷肉飯及咖哩飯、湯品、甜品及飲料等附餐無限供應，為肉食系超值首選。

「鐵火牛排」另有強調低油、低脂、高纖、高蛋白質的「纖体系套餐／250元起」，選用油脂含量低的菲力牛肉、丹麥豬里肌、雞胸肉，以舒肥方式低溫烹調再略微香煎，搭配各色蔬菜及特調醬汁，提供健康族選擇。

(工商 )