鑑於「秋冬補助」與「秋冬旅遊」是時下最夯搜關鍵字，並為擴大搶攻秋冬國旅住宿商機，福泰飯店集團集合旗下三大品牌飯店推出超值秋冬旅遊補助優惠專案。福泰商務飯店（新竹店、彰化店）及桔子商旅（台北四館、台中公園店、嘉義文化店）於即日起至12/31止，凡加入福泰[email protected]或福泰/桔子Facebook粉團，即可領取好友加碼優惠，並於入住時出示加碼優惠圖檔即可現折房價199元，再加上政府提供的秋冬補助1,000元，每房入住超甜價只要900元起。

福泰飯店集團旗下位於宜蘭礁溪的「山形閣」溫泉飯店，亦於秋冬溫泉旅遊旺季，推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」優惠專案，若預訂雙人房，觀光局補助一位、山形閣加送一位。若預訂三人房，觀光局補助一位、山形閣加送兩位（其他以此類推），雙人同遊入住只要5,000元起，房客可享受客房內獨立泡湯浴池及2樓大眾裸湯、特製檜木烤箱、健身房等多項大眾設施，同時並在頂樓米澤餐廳以270度環繞開放式景觀相佐，邊品嚐主廚特製料理，邊遠眺蘭陽平原及龜山島海景，來一場視覺與味蕾雙重享受的星級饗宴。

福泰飯店集團強調，旗下9家飯店皆位於交通便捷之處，無論是捷運、高鐵或火車站，都步行約10分鐘即可抵達，不論是市內遊玩或轉乘其他縣市深度旅遊也非常便利快速，豐富的周邊生活機能及商圈更是讓旅人們從早到晚歡樂不打快趁著秋冬補助優惠。

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