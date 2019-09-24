儘管臉書的加密通貨Libra計畫引發爭議，但IBM仍表示，願意與臉書合作進行數位通貨業務。

IBM區塊鏈服務總經理凱利（Jason Kelley）23日受訪時指出，IBM希望在區塊鏈技術加速產業合作。「區塊鏈是團隊運動，IBM的客戶已經準備好要與臉書合作，我們也已經準備好與所有客戶合作。」

凱利表示，臉書加入數位通貨競爭，將為數位通貨的基本技術注入更多合法性。但他並未透露IBM是否有興趣加入管理臉書幣的「Libra協會」。

(工商 )