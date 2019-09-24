IBM：願意與臉書合作數位通貨業務 09:102019/09/24 工商 顏嘉南 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 儘管臉書的加密通貨Libra計畫引發爭議，但IBM仍表示，願意與臉書合作進行數位通貨業務。 IBM區塊鏈服務總經理凱利（Jason Kelley）23日受訪時指出，IBM希望在區塊鏈技術加速產業合作。「區塊鏈是團隊運動，IBM的客戶已經準備好要與臉書合作，我們也已經準備好與所有客戶合作。」 凱利表示，臉書加入數位通貨競爭，將為數位通貨的基本技術注入更多合法性。但他並未透露IBM是否有興趣加入管理臉書幣的「Libra協會」。 (工商 ) #臉書 #合作 #通貨 #數位 #區塊鏈 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際產業》祖克伯勇闖華府，川普：會面很愉快 10:342019/09/20 財經 駁臉書買讚 柯幕僚痛批愚蠢 11:412019/09/20 政治 祖克柏赴華府會川普與美議員 反對臉書分拆 22:352019/09/20 國際 吉里巴斯與我斷交 韓臉書批蔡還在靠萬金油止癢 19:332019/09/20 政治 星國央行籲全球共同行動 因應臉書幣 22:432019/09/20 財經 議員要求分拆臉書 祖克伯說No 04:092019/09/21 全球財經 新加坡加入德、法 反對臉書Libra 04:092019/09/21 全球財經 工商社論》BigTechs之金融衝擊─以臉書Libra為例 04:102019/09/23 財經要聞 磁吸數位人才 金融業宜加快區塊鏈 04:102019/09/23 金融．稅務 《國際金融》臉書明年推出Libra，傳與人民幣脫鉤 13:582019/09/23 財經 國際熱門新聞 力挺台！川普聯合國演說 我駐紐約辦事處長獲邀出席 - 時事 逆勢長！港動盪 這些產業業績嚇嚇叫 - 國際 大金主警告川普 貿易戰毀連任 - 國際大事 - 中國時報 核能新發展 荷蘭完成熔鹽核燃料測試 - 國際 競逐中南美 北京砸錢 華盛頓威脅 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。