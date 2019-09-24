歐洲央行（ECB）下屆總裁拉加德（Christine Lagarde）受訪時指出，中美貿易戰是全球經濟的頭號威脅，中美互徵關稅將把2020年的經濟成長率削去0.8％。

拉加德指出，中美貿易戰對全球經濟造成嚴重衝擊，造成工作機會流失、投資減少，和帶來更多不確定性，讓全球經濟籠罩巨大的烏雲。

拉加德表示，中美貿易戰是全球經濟最大的障礙。拉加德自2011年擔任國際貨幣基金（IMF）總裁，將於11月1日接替德拉吉（Mario Draghi），出任歐洲央行下一任總裁。

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