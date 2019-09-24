ECB拉加德：陸美貿易戰是全球經濟的頭號威脅 09:112019/09/24 工商 顏嘉南 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲央行（ECB）下屆總裁拉加德（Christine Lagarde）受訪時指出，中美貿易戰是全球經濟的頭號威脅，中美互徵關稅將把2020年的經濟成長率削去0.8％。 拉加德指出，中美貿易戰對全球經濟造成嚴重衝擊，造成工作機會流失、投資減少，和帶來更多不確定性，讓全球經濟籠罩巨大的烏雲。 拉加德表示，中美貿易戰是全球經濟最大的障礙。拉加德自2011年擔任國際貨幣基金（IMF）總裁，將於11月1日接替德拉吉（Mario Draghi），出任歐洲央行下一任總裁。 (工商 ) #經濟 #全球經濟 #全球 #中美 #拉加德 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國對中政策很難由鷹轉鴿 04:092019/09/20 論壇廣場 今年全球經濟成長恐十年最慘 04:102019/09/20 全球財經 陞泰蹲馬步 瞄準中美貿易戰商機 04:102019/09/20 證券．權證 陞泰法說會行情微溫 股價小漲0.15元 14:122019/09/20 財經 美商務部長：改變貿易不平衡 陸只買美農產品不夠 15:112019/09/20 財經 台股高檔震盪 操作宜短不宜長 18:552019/09/20 財經 威宏Q4泰國擴廠 新增產品線 04:092019/09/21 證券．權證 金九銀十加持 陸消費股行情俏 04:102019/09/23 焦點新聞 台經院：第四季衰退挑戰仍大 04:102019/09/23 金融．稅務 迎金九銀十 消費股牛市行情到 04:102019/09/23 投資理財 國際熱門新聞 力挺台！川普聯合國演說 我駐紐約辦事處長獲邀出席 - 時事 逆勢長！港動盪 這些產業業績嚇嚇叫 - 國際 大金主警告川普 貿易戰毀連任 - 國際大事 - 中國時報 核能新發展 荷蘭完成熔鹽核燃料測試 - 國際 競逐中南美 北京砸錢 華盛頓威脅 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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