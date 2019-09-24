「波蘭老婆甜點屋」的巧克力斑馬起司蛋糕，大人小孩都愛吃，是熱銷商品。（劉秀芬攝）

「波蘭老婆甜點屋」的星空藍莓起司蛋糕，是用歐洲藍莓打碎後與起司混合，口口吃到藍莓。（劉秀芬攝）

「波蘭老婆甜點屋」的各種起司蛋糕，想嘗鮮請上臉書預訂，可以冷凍宅配。（波蘭老婆甜點屋提供／劉秀芬台南傳真）

拜網路、臉書興起所賜，近年來幽靈餐廳、虛擬廚房興起，沒有實體店面的蛋糕店也能有一批忠實客戶。嫁來台灣兩年多的波蘭老婆Zaneta，在臉書上開「波蘭老婆甜點屋」，沒想到大獲好評，今年她與老公搬到台南善化居住，很快地也讓很多善化人愛上她做的起司蛋糕，還有人面交時送她柚子，讓她非常感動。

Zaneta原本住波蘭中北部一個很小的農村，當地人擅長作糕點，她也不例外，從小就學會烘焙餅乾、蛋糕、麵包。她嫁到台灣後，試著做餅乾、蛋糕讓先生帶去公司分享給同事，反應不錯，偶爾就有同事來訂蛋糕，讓她們想到上臉書賣看看。

因為Zaneta作的起司蛋糕原料很實在，只有麵粉、起司、蛋、糖、油，沒有其他化學添加，就是非常純樸的波蘭式口味的起司蛋糕，吸引了一批有相同口味味蕾的消費者。Zaneta說，她們波蘭店裡的蛋糕都是這樣，外表也不花俏。

Zaneta目前賣的起司蛋糕口味很多，有巧克力斑馬、草莓、檸檬、藍莓、星空藍莓、百香果、原味起司、巧克力、椰粉起司蛋糕等，熱賣的前3名為檸檬、藍莓、巧克力斑馬，想嘗鮮的客人可要先上臉書預訂，可以冷凍宅配。

Zaneta的藍莓起司蛋糕有兩種，一種是吃得到一顆顆新鮮藍莓，她說，「一定要用歐洲藍莓，因為美國進口藍莓味道吃起來就不習慣。」但用新鮮藍莓做的起司蛋糕不會太甜，因此她又研發了星空藍莓，先把藍莓打碎再與起司混合，大受好評。

因為Zaneta都是先接單再去採買烘焙，她白天邊帶小孩邊烤蛋糕，只有傍晚後才能面交，許多常客都揪朋友一起訂，再派代表去取蛋糕，久了都成為好朋友，前陣子還有人送她柚子，讓她感受到善化鄉親濃濃人情味。

店名：波蘭老婆甜點屋《Polish wife’s cake》

地址：台南市善化區永福路146號

電話：請上臉書「波蘭老婆甜點屋」私訊訂購

營業時間：取貨時間星期一至五下午4點到晚上8點

售價：5.5吋／320元（所有品項均一價，不含運費）

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