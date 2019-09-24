上個月，上海迪士尼遭到一名法律系大三的女大生控告，原因是因為上海迪士尼的安檢人員恣意的打開遊客的包，並把他們認為的「違禁品」丟掉，令這位同學認為他們的行為侵犯了消費者的自主選擇權、公平交易權以及隱私權。

而最近，又有一女子記錄下她要到北京路上的畫面。在畫面中能見到警察們指揮人龍朝向開著門的大型巴士引導著人民上車。接著畫面跟著女子移動，他們穿過上頭有監視器並標示著「檢查點」的ㄇ型鐵桿。在路過一個標有「police」的藍色棚頂時，女子說道：「哎呀，我們太不容易了。這……路過北京，進京現在……按人頭檢查。整輛車的都要下車，挨個兒檢查」

事實上這樣的行為，在我國似乎是不太可能發生的。根據《警察職權行使法》第6條規定，警察要進行「行經指定公共場所、路段及管制站者。」的執法行為，他的執法目的唯有「以防止犯罪，或處理重大公共安全或社會秩序事件而有必要者為限。」。

(中時電子報)