胡幼偉建議韓國瑜行程安排應把握原則。(胡幼偉臉書擷圖)

高雄市長韓國瑜行程滿檔，文化大學新聞系主任胡幼偉說，韓國瑜很忙，而且真的是太忙了，因為韓每天行程滿檔，聽說連坐下來好好吃頓飯的時間都沒有！從競選的角度來看，這樣過勞的的行程安排，未必妥當，未來安排行程，應把握兩原則。

胡幼偉說，首先，總統候選人需要提出政見，國政顧問團認真討論後擬出的政見論述，韓需要時間閱讀、消化、整理、思考這些政見內容及相關背景資料。這樣，在談到這些政見時，才能讓人覺得熟悉政見內容，甚至有更深遠的個人思考，而不只是覆誦國政顧問團的主張。即使是高雄市政，韓也需要時間了解各局處業務的重點，在議會答詢時，才能切中要害，不會只喊口號或只能談大方向的問題。

其次，胡幼偉表示，韓行程排太滿，從早到晚忙不停，長期下來，體力透支，容易在真正重要的行程中露出疲態，一被報導出來，對形象有損，影響競選活動的功效。韓在市政總質詢後，有訪美行程，需要全程展現活力，因此，現階段應該好好養精蓄銳，以順利完成議會備詢及美國之行。

此外，安排行程，應考慮傳播效果。胡幼偉說，行程不必多，但每一行程最好有較高的新聞價值。候選人的時間本就非常寶貴，因此，不該將時間花在媒體沒有興趣的平淡行程中，這樣對爭取更多選票並無益處。候選人的行程，應該要展現其競選理念；而不是行程歸行程、理念歸理念。例如，韓應該多安排探望基層苦民的行程，以凸顯「莫忘世上苦人多」的競選理念。換言之，錦上添花的行程要少、雪中送炭的行程要多才對。

因此，胡幼偉建議，從現在開始，韓的行程安排，應該把握兩項基本原則。首先是將行程安排當做一種競選策略，所以要主動設計行程，而不是只被動回應各界人士需求、甚至有求必應地什麼場合都要去致意。其次是要讓自己有足夠的時間保持體力、閱讀資料和思考問題。像現在這樣的長期過勞，不是正確的工作及競選方式。

(中時 )