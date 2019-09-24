王毅以特別代表身分出席聯合國氣候行動峰會。（摘自大陸外交部官網）

美國退出《巴黎協定》兩年多。大陸國務委員兼外交部長王毅於美東時間23日，以習近平主席特別代表身分，在美國紐約聯合國總部，出席聯合國祕書長古特雷斯主持的聯合國氣候行動峰會。強調要恪守承諾，落實好《巴黎協定》及其實施細則。

鳳凰網報導，王毅在發言中表示，氣候變化是各國面臨的共同挑戰，合力應對氣候變化，關係到人類未來的命運。我們要有必勝的信心、行動的恒心、合作的誠心。要恪守承諾，落實好《巴黎協定》及其實施細則，推動本次峰會和《聯合國氣候變化架構公約》第25次締約方會議取得積極成果。

王毅說，要把應對氣候變化與促進經濟社會發展有機結合，在加快發展的進程中實現綠色低碳轉型。要堅持多邊主義，尤其應恪守「共同但有區別的責任」等原則，幫助發展中國家提升應對能力。

王毅表示，作為國際社會的負責任一員，中國大陸言必信、行必果，在應對氣候變化的征程中不斷邁出新步伐。大陸踐行新發展理念，決心走綠色、低碳、可持續發展之路。大陸將認真履行《聯合國氣候變化架構公約》和《巴黎協定》義務，如期實現提交的自主貢獻目標。大陸將堅持共建綠色「一帶一路」，為應對氣候變化國際合作彙聚更多力量。

王毅表示，大陸重視生態文明建設。作為「基於自然的解決方案」共同牽頭國，大陸會同相關國家和國際組織一道，提出150多個行動倡議，彙編了森林碳匯、生物多樣性保護等30餘個示範案例，為深入理解人與自然關係帶來新視角，為全球應對氣候變化行動提出新舉措，為實現可持續發展目標提供新支援。相信只要各國協力同心，就一定能建成一個清潔美麗、共同繁榮、命運與共的美好世界。

(中時 )