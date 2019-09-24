北韓新飛彈潛艦

新商業衛星影像顯示，北韓飛彈潛艦可能即將下水，而平壤正設法隱藏相關準備工作。

據CNN新聞網23日報導，密德伯里研究院（Middlebury Institute）與星球實驗室（Planet Labs）的衛星影像顯示，北韓新浦南海軍造船廠（Sinpo South Naval Shipyard）的新潛艦在備戰上已有進展。

北韓最高領導人金正恩7月曾造訪造船廠，檢視這艘潛艦的進度。據分析家說，這艘新潛艦可能已具戰力。

密德伯里研究院東亞核不擴散計畫（East Asia Nonproliferation Program）主任劉易斯（Jeffrey Lewis）說，北韓在船澳搭建了圍欄，以藏匿新潛艦。他認為，這意味著潛艦已下水，或很快就要下水。

當金正恩7月視察潛艦打造的狀況時，官媒朝中社（KCNA）說，他已聽過相關的作戰和戰術數據，還有戰鬥武器系統簡報，並說它「很快」就會部署北韓領海。

(中時電子報)