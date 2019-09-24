2020總統大選，國民黨將派出韓國瑜對上民進黨尋求連任的蔡英文，不過近日許多民調皆顯示，韓國瑜的支持度下跌，是否能贏得總統大選，引發各界關注。對此，有網友提及，他家有長輩在看電視痛罵說年輕人就是不支持韓國瑜，「你看看你們最挺的那個小英一直斷交」。該網友便回一句「韓國瑜當總統會建交回來嗎？」對此，有網友回文認為，韓國瑜當選肯定無法建交回來，但要思考的是，今天如果總統不是蔡英文會不會斷交，他直言「敢嗆人就要先要有邏輯」。

網友nawabonga在PTT發文指出，一直以來對長輩的態度就是尊重，政治是一時的，家人是永遠的。政客只會出現在電視上，家人卻每天出現在客廳。但他提及，家中長輩在看電視痛罵「你們年輕人就是不支持韓國瑜，你看看你們最挺的那個小英一直斷交」。他說類似的轟炸已聽半個月了，就回了一句「韓國瑜當總統會建交回來嗎？」長輩臉色變得非常難看，說「國家養你們養到這麼大通通都被民進黨洗腦，不忠不孝」，就很生氣回房說去睡覺了。

對此，有名網友oldmangoes回文指出，韓國瑜當選肯定無法建交回來，但要思考的是今天如果總統不是蔡英文，會不會斷交。當然也可以改嗆「今天是韓國瑜也可能斷交！」但該網友認為，講這話就又犯了另一個問題，因為蔡不是「可能」而是已經發生的事實。他諷刺表示，敢嗆人就要先要有邏輯。

(中時電子報)