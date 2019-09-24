2019.09.23新聞深喉嚨 辣台妹亂政「呂」勸不聽 呂后深宮怨力讓綠剩半條命？

總統蔡英文遭獨派彭文正、賀德芬等人攻擊博士學位不實，更讓蔡深陷「論文門」爭議。昨日（23）總統府公布蔡當年論文「原稿」，也將授權公開閱覽，反方卻仍抱持多項質疑。媒體人黃暐瀚直言，此案蔡看似安全過關，事實上他的處理態度導致他信用全毀。

媒體人黃暐瀚在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》表示，自己對蔡英文論文案一直沒有涉入太深，因為他也認為蔡的學位應該沒問題，但蔡的處理態度，讓自己深陷泥淖。這點連前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮都看不下去，認為這麼簡單的事當有更明快處置。

黃暐瀚指出，呂秀蓮提出的眾多批判，第一點就是若學位真沒問題，蔡英文應該自己出來告訴大家；陳水扁也認為不該提告，因為告了不能說明什麼，而是該直接公開博士論文以昭公信，但如今蔡只有告也沒對疑點多加說明。

綜觀以上黃暐瀚認為，論文事件蔡英文雖看似安全過關，事實上他的處置態度，卻讓他確實被傷害到。尤其在民調顯示他擁高支持度的同時，對他的傷害更大，因為他的信用在很多人眼中已全毀。

(中時電子報)