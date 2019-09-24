俗話說：「聰明反被聰明誤」。中市警六分局永福派出所日前偵辦一起竊盜案，竊嫌趁民眾下車購物，車輛未熄火之際，順手牽羊偷走車上財物，拿出100元後，再將被害人財物拿到數公里遠的派出所報案，並佯稱拾得物；殊不知警方早已調閱監視器掌握竊嫌特徵，不費吹灰之力順利逮到竊賊，誇張情境讓警方也直呼實在太扯了。

警方指出，108年6月中旬，永福派出所員警接獲陳姓民眾報案稱其車內財物遭竊，警方經查失主未將車輛熄火，便下車至福雅路上超商購物，而竊賊便趁機行竊，車內行車紀錄器恰巧錄下竊嫌身影；只見影像顯示25歲的徐姓竊嫌，在其車輛旁佯裝講電話，等到陳姓民眾進入超商後，便下手行竊。

警方掌握犯嫌特徵及涉案車輛後，偵辦員警外出調閱監視器比對；徐嫌竟進入永福派出所佯稱其在西屯區國安一路拾獲1只側背包，正當員警製作完拾得物資料，徐嫌準備離去時，正好與返所的員警相遇，員警一看赫然發現這位「熱心民眾」竟是方才竊取車內財物的竊嫌，而將其逮個正著。

經警方詢問，徐嫌稱看見陳姓被害人車輛未熄火便進入超商購物，一時動了貪念而行竊，殊不知被害人車輛的行車紀錄器早已錄下行竊過程影像，事後徐嫌因良心不安，而將竊得的側背包拿到數公里外其住家附近的永福派出所，佯裝是其撿到的拾得物。

警方強調，殊不知均為同一派出所的轄區，且好巧不巧被承辦本案的員警認出，也讓警方對徐嫌的行為感到啼笑皆非，警方詢問後將徐嫌依竊盜案函請臺中地方檢察署偵辦， 經地方法院簡易判決處以拘役。

(中時 )