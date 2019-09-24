根據《雅虎體育》記者Chris Haynes在上節目時透露指出，里歐納德從未考慮過想要繼續待在暴龍，因為他討厭多倫多的冷冽氣候。

Chris Haynes，「里歐納德非常厭惡寒冷的天氣，我一年前就曾經說過這件事情，他想回家鄉打球，因此，他根本就沒有想過要續留暴龍，我反而認為湖人是他的第二個選擇。」

里歐納德在上賽季開打前與馬刺鬧翻，最終落腳於加拿大多倫多，他帶領了北國軍團奪得隊史第一座總冠軍，當外界認為他有可能和暴龍或者是湖人簽下天價合約的時候，里歐納德出奇的宣布加盟快艇，而且還成功遊說保羅喬治離開雷霆而投奔洛杉磯。

暴龍在少了里歐納德這位頭號大將之後，新賽季整體實力嚴重下滑，更別說衛冕之路了；反觀快艇在獲得里歐納德和保羅喬治兩位巨星，搭配原有的路威廉斯、貝弗利等人，瞬間躍居為奪冠熱門球隊，一來一往有著天壤之別的差距。

(中時電子報)