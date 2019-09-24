江俊翰去年9月2度沾毒被捕，他事後痛哭懺悔，表示為《大時代》角色形象，靠毒品急速瘦身8公斤，閉門思過3個月才重返劇組。他23日晚出席《大時代》殺青宴，提到做錯事至今，對劇組滿滿感謝和歉意，數度哽咽，「我真的欠了很多人，欠民視很多，所以如果公司有需要，我一定義不容辭」。

江俊翰劇中從年輕演到老，殺青宴上改穿大花襯衫、白褲，還染了金髮，提起拍戲期間沾毒，「我很後悔發生這個事情，但我很開心有這過程，因為我真的沒有預期到，還有這麼多人願意幫我。」

他在家自囚反省期間，一想起自己犯錯就崩潰，自責沒有盡到公眾人物潔身自愛的本分，後來在忐忑不安的情況下回到劇組，「根本沒有預期在做了這錯誤示範後，公司、觀眾還願意給我機會，讓我能持續這個熱愛的工作」。

江俊翰說，大家對他不離不棄，讓他感念在心，認為可能是前世修來的福報，大家也都避免在他傷口撒鹽，江祖平更以另類的方式替他打氣。殺青後，他打算先休假一陣子，陪伴家人與愛犬，並持續做公益活動，由於緩刑2年，因此他仍要每個月到醫院、地檢署報到，接受毒品戒癮治療，還要執行半年到8個月。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )