台中市公車10公里免費優惠，原採「里程為主」補貼客運業者，導致業者不重視載客數，整體營運效率低，交通局今年透過補貼機制逐步調整為以「人次為主」計算補貼，督促客運業者檢討運能與調整班次，自10月1日起將再搭配公車動態系統監管，全面實施系統自動稽核機制，自動處分班次異常公車，大力改善公車誤點脫班問題，提升公車服務品質。

交通局長葉昭甫說，台中市公車補貼制度從今年開始由「里程為主」逐步調整為以「人次為主」的計算方式，促使客運業者重視市場機制與民眾需求，積極檢討整體人力、車輛分配狀況以及路線營運績效。

搭配調整方案，交通局將對市區公車發車狀況進行全面自動稽核，依據公車動態資訊系統各班次首站發車時間作為異常發車的判斷標準，相較於過去以人力查核而言，自動稽核機制將搭配發車異常罰則與系統自動分派處分，加強查核與改善公車發車異常情形。

葉昭甫表示，交通局已與客運業者召開多次會議，要求業者檢視各路線班次合理性，在符合一例一休制度及駕駛員工時等前提下，依據民眾乘車需求調整發車班表，滿足通勤通學需求，例如為使200、500、700、900等跳蛙式幹線公車路線發揮最大效益，檢討實際載客情形與營運時間，有效集中尖峰班次，讓較不具效益的班次回歸至主要路線繼續服務。此外，除調整固定時刻路線外，班距型路線也將全面提供預排發車時刻，「精準發車、落實稽核」，讓公車服務品質更可靠。

近來外界討論「公車誤點，要罰司機」，葉局長澄清，這樣的說法並不正確，全面自動稽核的實施與罰則，重點在於促使客運業者正視與改善發車異常情形，在調度排班時給予駕駛員合理的行車與休息時間，也提供民眾更安全可靠的公車服務，且相關罰則是處分客運業者，並非直接對駕駛員開罰；另外，若有不可抗力因素導致公車異常發車，交通局會保留業者申覆機制，裁量處分，確保客運業者及駕駛員權益。

葉昭甫強調，因應台中市公車10月1日全面自動稽核，客運業者依據實際運能將同時調整部分路線發車班次，民眾搭乘公車前除可參考交通局網頁或客運業者網站公告外，官方版「台中公車」APP也將於10月1日同步改版，增加旅運規劃系統、站牌導航及公車路線調整資訊等全新功能，與公車動態系統相輔相成，方便民眾掌握公車行駛狀況及改道訊息，歡迎多加利用。

(中時 )