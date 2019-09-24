時代力量秘書長吳佩芸日前透過新聞稿表示，正在研擬總統提名人選草案，並已徵召立委黃國昌為優先選項，時力今將召開決策委員會，討論是否自提人選，針對上周有決策委員表態反對自提總統人選，黨主席徐永明今早受訪強調，希望透過決策會廣泛討論，廣納各種對選舉的看法。

時力今上午將召開決策委員會，徐永明會前受訪表示，今天主要討論是否自提總統人選，會研判目前情勢及黨內資源有審慎周延的討論，希望決策委員多提意見討論下階段自提及選戰大方向。

如果決策會決議不自提人選，是否會討論與前立法院長王金平或台北市長柯文哲結盟空間？徐永明表示，今天以黨內部的事情討論為主，不會討論那麼細。

時力今決策會除討論是否自提總統人選，同時也將討論明年大選黨的大方向；至於下一波提名人選，徐永明說，要等各地方黨部呈報上來，先前有談到宜蘭立委選舉不缺席部分，地方黨部有在找人，具體人選還沒那麼快。

(中時 )