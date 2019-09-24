由漢翔公司研製的新式高教機，其外型承襲IDF戰機低阻力及高攻角的氣動力特性，以此為基礎發展外型，兩者外觀雖相近，但全機有超過百分之八十更新，發動機採用漢翔與美方合資的ITEC公司生產之F124-200TW發動機，全機結構重新設計布局並大量採用複合材料，以減輕飛機重量，提升飛行性能。

配合高教機的需求，改變機翼剖面以達到降低進場速度的效果並增加低速飛行的穩定性，可使準飛官迅速掌握基本飛行技術，與軍機飛行員基本作戰能力，並符合空軍所定之高教機性能規範需求。

其中機身模線配合增高以增加內燃油承載量，可延長滯空時間並增加航程；主輪起落架外擴，以強化地面滑行之穩定性；數位化飛控系統及多項航電儀表裝備為國內自製或合作生產，飛行控制軟體及航電軟體皆由國內自行研改及維護，可確保日後軟硬體精進及變更能力。加上部分系統件可與IDF戰機共用，可縮短飛訓時程並有效降低後勤及維修成本

中科院研發的地面輔助訓練系統 (GBTS) 與我國自製零組件，其中GBTS也是首度出現在國人面前，包括各型客製化之飛行模擬器及後勤維護電腦輔助教學系統，可有效節省實機操作維護成本並提高訓練綜效；藉完整的地面測試及飛行測試數據，後續機隊管理、30年壽期維護及性能提升皆可操之在我。

在概念設計階段曾規劃多種構型，考量空軍飛行員訓練自三階段三機種精進為三階段兩機種，新式高教機將扮演高級飛行訓練及部隊飛行訓練雙重角色，以IDF戰機進行研改最具優勢，且可藉零組件之高共通性及相同的整體後勤體制，解決消失性商源及後勤補保等問題。

首架自製高教機自民國106年2月7日由空軍及中科院完成協議書簽署，106年4月25日中科院與漢翔公司完成委製合約簽署，107年6月1日舉行組裝開架典禮，於今日首架原型機出廠，預計明年6月進行首飛。從開始組裝到出廠，480多個日子，5分鐘的縮時影片，記錄了新機零件生產、組裝的過程，一步一腳印，將我們的造機日記完整呈現在國人面前。

國防部表示，機身塗裝設計理念，主要以國旗色系為發想，配合最後命名涵義，並利用機背及機腹呈現之幾何圖形，展示出飛機將一飛沖天，勇往直前之意涵 ，且具備我國特色、滿足使用需求之新式高教機，可望在未來順利取代AT-3高教機及F-5E/F部訓機；使飛行員訓練流程自現行三階段三機種簡化為三階段二機種，完美勝任培養我國空軍飛官的重責大任，更藉此打下「國機國造」的穩固根基。

(中時電子報)