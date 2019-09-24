張女搭船出海竟被查出通緝身分。（海巡提供／楊漢聲台東傳真）

張姓女子與另外4名友人23日晚間在綠島南寮漁港搭船夜遊海釣，在準備出港時，張姓女子在海巡安檢所核對身分時，竟被查出是偷竊通緝犯，搭船夜遊海釣泡湯，被海巡壓解回富岡漁港，移送台東地檢署偵辦，至於為何被通緝，張女則稱喝紅豆湯忘記付款。

綠島漁港23日1艘娛樂漁業漁船於下午4時30分準備出港時，海巡第13岸巡隊安檢人員進行身分查驗時，意外發現其中張姓女子竟是偷竊通緝身分。海巡人員將張女帶回偵訊後，由第15海巡隊海巡艇協助押送帶回台東富岡漁港，並由第13岸巡隊派員戒護解送至台東地檢署進行後續偵辦。

張女長髮披肩，外表相當亮麗，完全看不出是名偷竊通緝犯，張女與友人到綠島遊玩，上了海釣船準備出海卻被查出是通緝身分，她自己也一臉驚訝，向海巡人員供稱，她只是喝紅豆湯忘記付錢，竟就這樣被當作小偷。

第13岸巡隊表示，未來將持續落實檢查工作、有效查緝不法以維持民眾生命財產安全。另民眾若發現港區、岸際有任何違法情形，皆可撥打海巡免費服務專線「118」，岸巡隊將立即派員處理及服務。

(中時 )