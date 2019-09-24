距離2020大選只剩下3個多月左右，國民黨仍未團結對外。讓名嘴羅友志十分受不了，在臉書上問「韓國瑜，你們好了沒？」他批評，以為在選學生會長嗎？剩下三個多月109天耶！韓競辦竟然回答他「我們還在整合當中！」

名嘴羅友志說，最近上節目之前，評論員、民意代表一定要先互相抱怨一番，都有一種念頭：「韓國瑜，我們到底還要『等一個人』多久？」

他說，想了解議題，之前問國民黨中央，一副一問三不知的樣子，「我們要尊重韓辦的節奏！」讓名嘴們修理好幾個禮拜，以為黨中央「還在卡韓」，後來發現，「你們是真的不知道！」

羅友志說，好，只好問「議題小組」、「策略小組」的人，得到的答案是：「我知道的不比你多！」羅友志大驚「！！！！」好，直接問韓辦，『我們還在整合當中！』他更吃驚了「！！！！！」

忍不住批，你以為在選學生會長嗎？剩下三個多月109天耶！「你們到底好了沒？」有網友留言回覆「國民黨一直都是這樣不是嗎？」

(中時電子報)