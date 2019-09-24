大尺度音檔流出，張天回應了。(圖／翻攝自微博)

大陸戀愛實境節目《心動的信號》播出後，受到不少觀眾喜愛，素人嘉賓也圈粉無數，而第二季中成功配對的英文老師陳奕辰和影視製片人張天，近日卻爆出3分22秒「討論炮友」錄音檔，引起網友熱議。

陳奕辰在節目播出後，就被經紀公司相中，預計不久後出道，但張天卻曝光兩人戀情遭男方經紀人阻擋，經紀人怕他們的情侶關係會影響演藝圈發展，希望兩人能分開，對外還幫男方塑造單身人設，這讓張天相當不滿，但經紀人隨後在微博表示「自己做了什麼自己不知道嗎」。

張天指控陳奕辰經紀人阻撓兩人感情。(圖／翻攝自微博)

未料，張天和陳奕辰經紀人鬧翻一事還未解決，網路上又傳出一段3分22秒的錄音檔，剛開始女方哽咽想解釋，但男方一直逼問她有幾個炮友、幾個男朋友，即使她中間有想解釋其實不算炮友，因為有點感情，但男方完全不給她回應，只是不斷問「有性病的是哪個」、「妳睡過幾個中國男生？幾個老外？」

後來還疑似說到女方在上節目前1個月，也有跟別人約炮，讓男方不滿質問「沒有那麼喜歡，為什麼要和他上床」，讓女方最後崩潰求饒：「寶貝，你別在這鑽牛角尖了。」事後張天在微博小號認了音檔中的女子是她本人，「音頻是我們去成都之前的對話，也是在我不知情的情況下被錄音的。」

她表示自己做人誠實、做事坦蕩，之前付出的都是真心，只是運氣不好或不合適，所以沒有正式確立關係，「不接受和認可任何對私生活的錯誤推斷。」而網友聽了音檔後，也覺得是男方設局了，痛批陳奕辰太沒品，「有哪個男朋友會在跟女朋友聊這種問題的時候錄音」、「這是男方在套女方的話吧？」

(中時電子報)