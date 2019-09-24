奇蹟！香港20歲少女因猛爆性肝衰竭，等不到換肝就因腦水腫命危，家人已在準備後事之際，少女肝功能竟開始自我修復，病情好轉，不但成功走出鬼門關，且暫時不用換肝，連醫師都稱過去10年沒見過這種案例，大呼是「好大好大的奇蹟」！

熱愛打排球的香港20歲少女張寶琪，9月初因嘔吐頭暈入院，檢查發現肝臟嚴重衰竭，轉到瑪麗醫院等候換肝。據香港東網報導，醫師懷疑寶琪因服用止痛藥物損害肝臟，誘發猛爆性肝衰竭。等候換肝期間，她出現腦水腫，不適合進行換肝手術，幾乎等同宣判死亡。

張父透露，醫生原本估計女兒只剩16小時性命，當時家人已開始為她準備後事，但此時奇蹟出現，寶琪的肝功能竟突然自我修復，不到一星期，一直昏迷的她不但清醒過來，更能進食糊餐，不須再使用呼吸機等輔助儀器。

寶琪肝功能神奇快速自我修復，目前已轉到普通病房，腦水腫也慢慢消退，醫療團隊評估，目前暫沒有換肝的需要，但要繼續觀察病情。

瑪麗醫院肝臟移植外科副主任陳智仁表示，突發性急性肝衰竭的病人，如果未能換肝，很難有奇蹟發生。但文獻的確存在一些罕見個案，就是此類病人的肝功能衰竭到一定程度後，會慢慢自我修復，毋須進行肝移植。此類個案只佔一成，並不多見，他保守估計過去至少10年不曾出現嚴重肝衰竭的病人，能夠突然好轉起來。

(中時電子報)