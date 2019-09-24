台灣民意基金會今天公布最新民調，2020台灣總統大選的最新發展，民進黨蔡英文、國民黨韓國瑜、喜樂島聯盟呂秀蓮三腳督時，支持度分別為49.7％、27.9％、10.4％，呂參選現階段不會改變蔡韓一對一的原始競爭結構，且並未影響蔡支持度，這是關鍵，蔡英文現象很像「飛龍在天」。

此外，民進黨蔡英文總統與國民黨參選人韓國瑜一對一發現，53.6％支持蔡，30.9％支持韓；台灣民意基金會董事長游盈隆表示，蔡領先近23個百分點，這是兩黨總統候選人確定後，兩人差距最大的時候。蔡英文領先韓國瑜，已達「無法跨越的程度」。

台灣民意基金會今公布民調發現，和上個月相比，支持蔡英文的人增加1.5個百分點，支持韓國瑜的人減少3.8個百分點，一來一往，蔡英文就拉大領先差距到22.7個百分點。距離選前不到四個月，如果這場2020總統大選就是蔡韓對決，過程中沒有任何新的變數，勝敗結果將創下新的歷史紀錄。

他說，不論從性別、年齡、教育程度、省籍族群、職業背景或地理區域的角度看，韓國瑜支持度已經全面大幅落後蔡英文，即便是一向最堅強的中壯年、專科程度、軍公教或偏遠縣市選民，也已經宣告全面淪陷。甚至，連最堅定支持韓國瑜的外省族群選民也出現萎縮的現象，8月還有50.5％，9月的現在只剩下48.3％。

游盈隆進一步分析，從政黨認同的角度看，蔡獲95.6％民進黨認同者支持，韓77.8％國民黨認同者支持，這顯示兩大黨雖都出現了高度整合，但國民黨支持者的凝聚力明顯不如民進黨；在中性選民上，蔡領先韓28.9個百分點，大幅擴大了蔡領先韓的差距，顯示韓國瑜在中性選民的支持上出現嚴重崩盤的現象。

他說，比較8、9月韓所獲國民黨認同者支持減少了8.4個百分點，顯示韓國瑜不但沒有因鴻海創辦人郭台銘的棄選而獲利，郭柯支持者有七成流向蔡英文，反而出現基本盤進一步鬆動的現象。

他分析，根據7月民調，蔡、韓、柯、郭四人競爭的時候，29.7％支持蔡英文，29.3％支持韓國瑜，18.3％支持柯文哲，15.9％支持郭台銘。但當9月蔡韓一對一的時候，蔡英文獲53.6％的支持，激增23.9個百分點，韓9月獲30.9％，增加1.6個百分點。顯示柯郭支持者約七成流向蔡英文，兩成五尚未決定，百分之五流向韓國瑜。

游盈隆認為，韓國瑜在每個部分都大幅淪陷若沒拿出強而有力取得支持，已在潰散邊緣，若再沒有強烈的選舉攻勢，會有全面潰散的危機。

(中時 )