根據「台灣就業通」資料庫統計，108年8月「住宿及餐飲業」新登記求才人數為16501人，職缺月增幅與年增幅分別達33.91％與26.74％，其中8月「餐飲業」新登記徵才人數攀升至13087人，較去年同月增加22.14％，求才人數創下自97年以來同月新高。

主計總處發布的107年家庭收支調查，去年全國平均每戶家庭消費支出為81.1萬元，由於外食文化與旅遊風氣的盛行，「餐廳及旅館」支出占家庭消費支出的比重逐年攀升，於去年達到12.3％，創下歷年新高，平均每個家庭花在「餐旅消費」的年度金額超過9.9萬元，勞動力發展署表示，國人消費型態的改變，不僅讓餐飲業營業額連年創新高，也帶動「住宿及餐飲業」的徵才需求。

以地區別來看，8月份超過8成（84.11％）的餐飲業職缺集中在六都，特別是台北市、桃園市、台中市、台南市的餐飲業職缺年增率均在2成以上。不少餐飲集團如海底撈、王品餐飲、王座國際餐飲、六角國際、貳樓餐飲也要大規模徵才，其中海底撈所招募的大夜班餐飲服務員，薪資上看6萬元。

(中時 )