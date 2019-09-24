時序入秋，緊接著就是冬天了！來南韓江原道走走吧！這裡是2019平昌冬季奧運會的舉辦地，《冬季戀歌》和現在的《太陽的後裔》，都相中江原道自然的風光明媚，選在這邊拍攝

江原道冬季雪景，這也有很多適合滑雪的度假村。（達志影像／shutterstock提供）

江原道也是《紐約時報》「2018全球52個必訪景點」。江原到從仁川國際機場搭乘KTX僅需2小時即可抵達。這裡道是一年四季都可體驗急流泛舟或健行的旅遊勝地，也有多個度假村可滑雪，歡迎大小朋友秋天賞楓、冬天玩雪。

江原道於9月23日到訪近年訪韓旅客持續上升的台灣，並與韓國觀光公社台北支社共同舉辦「江原道國際旅遊交易會」。此次由江原道副知事鄭萬昊先生率領三個舉辦江原道冬季慶典的地方政府─江陵、洪川、平昌，與江原航空、江原道知名滑雪度假村飯店（龍平度假村、大明度假村、High1度假村、Alpensia度假村及TheWhite飯店），和旅行社等12家機關及企業共同參與，為宣傳江原道冬季旅遊商品及吸引台灣旅客，展開多元的行銷活動。

江原道國際旅遊交易會。（韓國觀光公社提供）

當天的旅遊交易會分成三個部份：媒體說明會、商務洽談會（B2B）及江原道之夜，將成功舉辦2018年平昌冬季奧運的地點─江原道的冬季滑雪、慶典、DMZ非武裝地帶、體驗旅遊等全新的江原道旅遊魅力，介紹給參與的台灣旅行社業者、媒體等，同時，也積極宣傳江原航空12月即將開航的第一條國際航線【台北─襄陽航線】，以及相關的冬季觀光景點。

另此次活動還將在2018平昌冬季奧運期間備受好評的奧運遺產─「許願樹」和以韓流天團BTS防彈少年團的ＭＶ拍攝地聞名的「江陵注文津BTS公車站」拍照區，原汁原味搬來台北，充分地展示了江原道做為韓流觀光地的魅力。

江原道國際旅遊交易會促進團的江原道副知事鄭萬昊先生表示：「台灣作為全世界訪韓第三大的主要市場，透過今年冬天台北─襄陽新航線開航後，江原道與台灣之間的距離將愈來愈近，爲了讓更多的台灣遊客能利用直航來江原道旅遊、享受江原道的美，期盼未來有更多台灣旅客到訪江原道。

(中時電子報)