梅羅王朝復辟！阿根廷巨星梅西(Lionel Messi)勇奪2019年FIFA足球先生，荷蘭名將范戴克(Virgil van Dijk)第2，葡萄牙巨星C.羅納多(Cristiano Ronaldo)屈居第3。各國隊長也有投票權，他們可以投給3個人(前3名)，有趣的是梅西在他的選票裡有填上C羅，但是C羅的選票裡卻不包含梅西。
梅西選擇的前3名依序是英超利物浦邊鋒馬內(Sadio Mane)、C羅、德榮(Frenkie de Jong)。德榮是梅西在西甲巴塞隆納的隊友。
C羅選擇的前3名為狄利特(Matthijs de Ligt)、德榮、法甲巴黎聖日耳曼前鋒姆巴佩(Kylian Mbappe)。狄利特是C羅在義甲尤文圖斯的新隊友。他不投給梅西未必全是基於競爭關係，因為他也漏掉了很強的范戴克，被認為是有點在抗議。
英格蘭教頭邵斯蓋(Gareth Southgate)與隊長肯恩(Harry Kane)也都把梅羅2人納入選票，不過他們同時把第一名歸給梅西。梅西、C羅輪流佔據「世界第一」的名號長達10年，去年才被「魔笛」莫德里奇(Luka Modric)打破，一度被視為梅羅王朝的終結，現在看起來並不是那麼回事。
就在梅西24日領獎的同時，C羅在IG貼出自己悠閒看書的照片，可能是表達他對這個獎項的失望與不滿。這兩人都曾5度獲獎不相上下，梅西今年是第6度得獎，終於領先C羅一步。
2008年 C羅
2009年 梅西
2010年 梅西 (該年起與金球獎合併為足總金球獎)
2011年 梅西
2012年 梅西
2013年 C羅
2014年 C羅
2015年 梅西
2016年 C羅 (與金球獎拆夥變回足總足球先生)
2017年 C羅
2018年 莫德里奇, C羅居次
2019年 梅西
C羅強調要有耐心，「萬丈高樓平地起，耐心與毅力是區分業餘球員和職業球員的關鍵因素。你無法盡善盡美，但為了實現夢想，你永遠都該盡力去完成一切。」耐心確實很重要，畢竟梅西也是暌違4年才奪回這獎。根據C羅這段在IG的自我勉勵，他和梅西之間的「史上第一」之爭還沒完呢。
年度最佳教練則由英超利物浦的柯洛普(Jurgen Klopp)獲選，他率領利物浦在歐冠決賽擊敗熱刺封王，可惜在英超聯賽以總積分1分之差飲恨輸給曼城。
(中時電子報)
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