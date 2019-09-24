梅羅王朝復辟！阿根廷巨星梅西(Lionel Messi)勇奪2019年FIFA足球先生，荷蘭名將范戴克(Virgil van Dijk)第2，葡萄牙巨星C.羅納多(Cristiano Ronaldo)屈居第3。各國隊長也有投票權，他們可以投給3個人(前3名)，有趣的是梅西在他的選票裡有填上C羅，但是C羅的選票裡卻不包含梅西。

梅西選擇的前3名依序是英超利物浦邊鋒馬內(Sadio Mane)、C羅、德榮(Frenkie de Jong)。德榮是梅西在西甲巴塞隆納的隊友。

C羅選擇的前3名為狄利特(Matthijs de Ligt)、德榮、法甲巴黎聖日耳曼前鋒姆巴佩(Kylian Mbappe)。狄利特是C羅在義甲尤文圖斯的新隊友。他不投給梅西未必全是基於競爭關係，因為他也漏掉了很強的范戴克，被認為是有點在抗議。

英格蘭教頭邵斯蓋(Gareth Southgate)與隊長肯恩(Harry Kane)也都把梅羅2人納入選票，不過他們同時把第一名歸給梅西。梅西、C羅輪流佔據「世界第一」的名號長達10年，去年才被「魔笛」莫德里奇(Luka Modric)打破，一度被視為梅羅王朝的終結，現在看起來並不是那麼回事。

就在梅西24日領獎的同時，C羅在IG貼出自己悠閒看書的照片，可能是表達他對這個獎項的失望與不滿。這兩人都曾5度獲獎不相上下，梅西今年是第6度得獎，終於領先C羅一步。

Current scenes from the Ronaldo household...



We kid you not! #bbcfootball #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/etrFvyGNcy — Match of the Day (@BBCMOTD) September 23, 2019

2008年 C羅

2009年 梅西

2010年 梅西 (該年起與金球獎合併為足總金球獎)

2011年 梅西

2012年 梅西

2013年 C羅

2014年 C羅

2015年 梅西

2016年 C羅 (與金球獎拆夥變回足總足球先生)

2017年 C羅

2018年 莫德里奇, C羅居次

2019年 梅西

C羅強調要有耐心，「萬丈高樓平地起，耐心與毅力是區分業餘球員和職業球員的關鍵因素。你無法盡善盡美，但為了實現夢想，你永遠都該盡力去完成一切。」耐心確實很重要，畢竟梅西也是暌違4年才奪回這獎。根據C羅這段在IG的自我勉勵，他和梅西之間的「史上第一」之爭還沒完呢。

年度最佳教練則由英超利物浦的柯洛普(Jurgen Klopp)獲選，他率領利物浦在歐冠決賽擊敗熱刺封王，可惜在英超聯賽以總積分1分之差飲恨輸給曼城。

(中時電子報)