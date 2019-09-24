近來有多家媒體機構都發布總統大選民調，結果顯示國民黨總統參選人韓國瑜支持度都遠遠落後總統蔡英文，外界認為韓選情不樂觀。不過，廈門大學台灣研究院政治研究所所長陳先才卻不這麼認為，他表示，以去年九合一選舉為例，韓國瑜和行政院副院長陳其邁在最後一個月民調數據的比較，陳其邁幾乎都是贏過韓國瑜，可是最後卻是韓國瑜大勝陳其邁15萬票。且以韓的實力，蔡韓對決，鹿死誰手，目前難以預料。

陳先才在網路媒體《美麗島電子報》發文表示，蔡英文近來在民調數據上，已多次超過韓國瑜，但最後選舉結果恐將不如人意。以去年九合一選舉為例，韓國瑜和陳其邁在最後一個月民調數據的比較，陳其邁幾乎都是贏過韓國瑜，可是最後卻是韓國瑜大勝陳其邁15萬票。且蔡的民調在九合一後，一直呈現非常低迷的狀態，但蔡卻藉由一國兩制議題和香港反逃犯條例，成功拉抬自身低迷的民調。

陳先才接著分析韓國瑜民調下滑之因，陳指出，韓國瑜從去年九合一大選後，到今年國民黨7月初選，民調始終維持領先態勢。韓民調滑落是因初選後，國民黨無法立即進行整合，和郭柯王結盟所致。現在鴻海創辦人郭台銘退選，將會有助於國民黨的整合，韓國瑜聲勢重新回來的可能性當然存在。

陳先才更指出，最重要的因素在於，蔡英文雖然在國民黨分裂和香港反逃犯條例中撿到槍，但效果如何還有待評估。雖然兩岸議題還是有其影響力，可真正決定性因素還是在內政議題，不要忘記，民進黨在去年地方選舉中大敗，主要還是執政不佳，被台灣民意厭惡所致。且台灣現在民意不滿民進黨執政的情緒還存在，這對蔡英文而言，是很難跨過去的障礙。

陳先才認為，就2020年選情觀察而言，韓國瑜非常具有政治魅力，且縱觀國民黨內，韓打法最像民進黨，任何低估韓國瑜的人，都將付出代價。而蔡英文的民調應該也達天花板，接下來將面臨下滑的壓力，如果其執政團隊再來一個類似走私香煙、丟失300萬之類的爭議事件，將會對民進黨選情雪上加霜！總之，蔡韓對決，鹿死誰手，目前難以預料。

(中時電子報)