23歲陳姓淡江休學生24日凌晨0時許與朋友在淡水區水源街喝酒聊天，與其中一名鄭男發生口角糾紛，陳男竟拿出水果刀刺向對方。警消趕抵後，將受傷的鄭男緊急送醫，所幸無生命危險，並將陳男及現場目擊者帶回派出所釐清案發經過，訊後依殺人未遂罪將陳男移送法辦。

據了解，曾就讀淡江大學23歲陳男，就讀2個月便休學至今，24日於淡水水源街二段租屋套房，與房內的4名男大生、2名女大生喝酒聊天，酒酣耳熱之際與22歲鄭姓男大生發生口角衝突，陳男盛氣之下持水果刀，朝鄭男脖子刺去，當場血流如注，眾人嚇壞趕緊報警並離開房間。

警消到場後，檢查傷勢發現鄭男頸部有約7公分刀傷，緊急將鄭男送往淡水馬偕醫院急救，所幸鄭男送醫時意識清楚，暫時無生命危險。

警方表示，現場查扣到一把約20公分的水果刀，並將其餘淡江大學生帶回水碓派出所製作筆錄，釐清案發經過，偵訊依殺人未遂將陳男移送法辦。

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(中時 )