投票能穿國旗裝？蘇貞昌：穿什麼服裝都可以 10:362019/09/24 中時 吳家豪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院長蘇貞昌。(吳家豪攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 昨日立法院內政委員會開會，藍綠立委針對明年大選投票日當天能否穿國旗裝去投票，要求中選會主委李進勇說明。李進勇表示，只要服裝上沒有特定候選人或政黨的識別標誌，就不違反現行法令規定。 行政院長蘇貞昌今日也被問到此事，蘇貞昌表示，穿什麼服裝都可以，選舉的時候依相關規定辦理。 (中時 ) #蘇貞昌 #國旗裝 #李進勇 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇揆：明年總預算案22年來首平衡 11:172019/09/20 政治 高鐵股價跌藍委喊告 蘇嗆：告不贏 12:462019/09/20 政治 高鐵股東能否求償 蘇嗆告不贏 04:102019/09/21 政治要聞 中選會明赴立院報告 藍營將質詢李進勇適任性 13:092019/09/22 政治 行政院長蘇貞昌出席活動 遭韓粉嗆滾蛋 16:022019/09/22 政治 中選會今報告 藍委要李進勇知所進退 04:102019/09/23 政治要聞 藍委質疑退出政壇承諾 李進勇：已退出雲林政壇 12:372019/09/23 政治 李進勇退出「雲林政壇」網友笑姚解套了 16:542019/09/23 政治 只退出雲林政壇？江啟臣：李進勇求官出賣人格 21:042019/09/23 政治 李進勇退出雲林政壇 藍痛批出賣人格 04:102019/09/24 政治要聞 政治熱門新聞 最新民調出爐 網看結果直喊國民黨太意外了 - 政治 唐湘龍：已聞到韓流再起的味道！ - 政治 論文門過關？黃暐瀚：但小英毀了 - 政治 彭文正批小英論文門 為了圓謊得說出更多謊 - 政治 - 工商 國小足球隊改穿這個 網：綠營嚇死了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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