昨日立法院內政委員會開會，藍綠立委針對明年大選投票日當天能否穿國旗裝去投票，要求中選會主委李進勇說明。李進勇表示，只要服裝上沒有特定候選人或政黨的識別標誌，就不違反現行法令規定。

行政院長蘇貞昌今日也被問到此事，蘇貞昌表示，穿什麼服裝都可以，選舉的時候依相關規定辦理。

(中時 )