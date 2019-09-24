時序入秋，來北海岸賞美景、泡湯趣！「台灣好行-862皇冠北海岸線」自108年9月30日(星期一)起，「862皇冠北海岸線」正式更改公車編號為「716皇冠北海岸線」，快趁著秋天微涼之際，搭「716皇冠北海岸線」來趟北海岸藝文小旅行，再到金山萬里泡湯住宿，品嘗當季海鮮及在地特色美食!

「台灣好行-862皇冠北海岸線」，從101年5月開行以來，隨著路線站點及班次調整，現行駛路線為淡水捷運站至野柳地質公園，為讓旅客更容易辨認公車編號搭乘，自108年9月30日起，公車編號由862更改為716，本次僅變更公車編號，行駛路線、停靠站點及班次無調整。

朱銘美術館。（圖取自北觀處官網）

入秋天氣偏涼，出遊泡湯是再舒適不過了，交通部觀光局「台灣好湯-溫泉美食季」各溫泉區接續推出優惠方案，北觀處大力推薦北海岸泡湯藝文兩天一夜遊，白沙灣旁的極北藍點，由廢棄軍營改造的全白建築，是不少文青網美喜愛拍照的熱點，在這裡可以悠閒地喝咖啡賞海景。

一代歌后鄧麗君小姐安眠的筠園，園內處處可見音樂符號，時刻播送鄧麗君小姐甜美而優雅的歌聲，加上背山面海，視野遼闊，放眼望去景觀優美，是不少樂迷朝聖的地方；還有與一般美術館型態不同，剛慶祝20周年紀念的朱銘美術館，讓旅客在開放、不受拘束的自然環境裡欣賞朱銘大師的藝術創作以及相關體驗課程，相當適合親子同遊。

皇冠北海岸線公車外觀。（圖取自北觀處官網）

暢遊北海岸的人氣景點之後，再到金山萬里享受溫泉好湯住宿一晚，不少國內外旅客特地到這裡就是為了體驗稀有的海底溫泉，享受邊泡湯邊賞海景的樂趣；餓了就到鄰近的金山老街品嘗人氣鴨肉料理，或是到萬里大啖當季生猛螃蟹，絕對是秋冬時節最暖心又暖胃的遊程。

另外9月28日「2019 tigerrun 5虎趴路跑」活動，「台灣好行-716皇冠北海岸線」也會到場與大家同樂，活動當天凡至現場「台灣好行」攤位，於「北觀粉絲團」按讚加分享置頂文，即可參加轉轉樂。

(中時電子報)