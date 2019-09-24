麥當勞漢堡亦吹「韓風」並「哈日」了！鑑於千禧世代旅行就是愛嘗鮮，更愛穿街走巷尋找異國道地的「巷弄庶民味」，速食連鎖龍頭台灣麥當勞將自明（25）日起至11月5日止，率先推出韓式秘製醬燒風味的「醬烤蛋煎雙牛堡」，首度使用濃厚甘甜的韓式水梨BBQ醬入堡，為市場首見的韓式風味漢堡。

吹完了「韓風」，台灣麥當勞將於10月9日起至11月5日止，接力推出以日式柚香胡椒粉增加風味的「柚香塔塔脆雞堡」，標榜最懂年輕吃貨旅人心聲的麥當勞強調，兩款亞洲風味漢堡均與道地巷弄美味結合，每咬一口都彷彿置身在異國街頭，不用出國也能享受舌尖上的輕旅行。

網路訂房業者「吃貨旅行大調查」發現，台灣18至35歲喜愛出國旅遊的千禧世代中，近9成認為「吃」是旅行經驗中最主要的回憶，更愛享受道地的巷弄美食。另旅遊搜尋引擎數據統計亦發現，國人出國旅遊時針對異國特色美食的體驗，相較於亞太旅客的平均指數遠遠高出一倍。台灣麥當勞整合行銷部副總裁寇碧茹表示，台灣麥當勞以韓日醬料為漢堡添香加味，就是為回應千禧世代外食族旅遊時熱愛探索異國美味的喜好。

寇碧茹表示，台灣麥當勞持續將道地的異國美味與產品結合，異國風味系列產品每年不斷推陳出新，新品表現屢創佳績，平均皆帶動10～20％的銷售成長。

韓式烤肉近年在台灣甚受年輕與家庭客喜愛，並與日式燒肉爭鋒。麥當勞推出的「醬烤蛋煎雙牛堡」標榜多汁的兩片紐澳100%純牛肉，加上特選A級蛋，兩者結合柔嫩口感，更首度搭配以水梨及多種蔬菜熬煮的韓式水梨BBQ醬，鋪上新鮮蕃茄、爽脆的高麗菜絲與道地泡菜醬，口感層次豐富，並強調每一口都嚐得到正宗韓式濃郁風味。

麥當勞「柚香塔塔脆雞堡」則是以酥脆多汁的去骨雞腿排，淋上以檸檬、酸黃瓜、洋蔥、洋香菜等製成的輕檸塔塔醬，甘甜中帶點清爽微酸；微辣的日式柚香胡椒粉，為酥脆的無骨雞腿排增添柚香與多層次風味，最後鋪上新鮮蕃茄及生菜，鹹香的脆雞與輕檸塔塔醬融合、互相襯托。

麥當勞「醬烤蛋煎雙牛堡」將於9年9月25日起至11月5日止限期供應或售完為止，單點99元、經典套餐149元。「柚香塔塔脆雞堡」則自10月9日起至11月5日止限期供應，單點99元、經典套餐149元。

(工商 )