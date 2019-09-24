世界羽聯BWF今天將公布最新世界排名，受到兩岸球迷歡迎的戴資穎，憑著上周在最高等級超級1000系列中國公開賽勁敵山口茜、奧原希望「一輪遊」，加上自己夠爭氣拿到亞軍，積分增加到9萬3045分，從原本的世界第4一口氣超車三位好手，重登世界球后寶座，生涯登上世界第一位子累積達第138周。

目前BWF的世界排名積分計算方式是選手近一年分數最好的前10站積分列入計算，上周小戴亞運金牌的分數開始不列入計算，小跌至2016年11月以來最低的世界第4，不過她在中國賽的亞軍可賺1萬零200分，扣掉積分最高10場比賽中香港公開賽的6050分後，世界排名積分從8萬8895分提升到9萬3045分，超越山口茜、陳雨菲和奧原希望，回到熟悉的球后寶座，原本的球后山口茜9萬1950分退至世界第2，奧原希望9萬1436分維持第3，大陸好手陳雨菲損失較大，8萬9565分從原本第2跌到第4。

戴資穎結束中國賽後立刻啟程參加本周韓國公開賽，單打第一輪明天登場，對手是泰國布莎南（Busanan Ongbamrungphan），小戴在生涯對戰有7勝3負優勢，穩定發揮的話就能過關，這是小戴自2017年後、睽違2年再度問鼎韓國賽，上次參賽止於8強。

男單世界排名寶島一哥周天成維持在世界第2，但在東京奧運資格積分排名，以5萬9598分暫居排頭，戴資穎則從第9上升至第7，兩位好手都按照計畫規劃參加比賽，繼續朝東奧前進。

(中時電子報)