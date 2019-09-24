二手菸、空氣汙染等問題，使得有氣喘體質的人暴露在危險當中，發作時除了難受，嚴重可能呼吸困難、猝死，而「亞洲歌姬」鄧麗君過世，很可能就與氣喘發作有關。也因為氣喘發作沒有前兆，讓人提心吊膽。對此，日本埼玉醫科大學短期大學名譽教授、免疫學專家和合治久表示，吃「蓮藕」可以抑制、預防氣喘發作，還可以改善過敏、花粉症等問題。

早安健康報導，日本健康節目介紹，日本知名已故聲樂家中島啓江，從小就有氣喘，但靠著吃蓮藕，讓氣喘長達五年沒復發。和合治久指出，這是因為蓮藕的黏稠成分「黏蛋白」，能保護黏膜，還有豐富的膳食纖維，有整腸、改善過敏的效果。且蓮藕中的多酚具備抗過敏作用，效果是牛蒡的4倍。

和合治久指出，經動物實驗證實，蓮藕能使造成花粉症的IgE抗體數量減少，可抑制症狀，對人也有效。據調查，有6成患者吃蓮藕後，過敏症狀改善許多。和合治久建議，每天吃20～30g蓮藕，持續3個月以上，就可以改善氣喘、過敏等症狀。

(中時電子報)