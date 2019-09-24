聯合國氣候行動峰會（United Nations Climate Action Summit）昨（23）日於紐約登場，今年峰會上有兩大亮點都和年僅16歲的瑞典環保小鬥士桑柏格（Greta Thunberg）有關，第一是她發表了慷慨激昂的演說，聲淚俱下地控訴各國領袖在環保議題上不成熟，讓未來世代失望；第二是演說後，當川普與隨扈走進會場，原本表情放鬆的桑柏格立刻變臉，送他2顆怒目瞪視的雙眼，暴怒表情一覽無遺。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、美國網路媒體Buzz Feed News報導，桑柏格昨日的演說罕見嶄露激動情緒，對著台下上百位各國領袖怒斥，她說，「這全部都錯亂了，這種場合原本輪不到我來參加，我本該在大西洋另一岸上學，但你們卻逼得我們站出來，你們怎麼敢？」

「你們用空泛的言語偷走了我的夢想、我的童年，然而我還是當中幸運的，很多人還在承受苦難，許多人瀕臨死亡，整個生態系統正在瓦解，我們正處於大規模滅絕的開端，而你們卻還只是在談論錢，以及長期經濟增長的童話故事，你們怎麼敢！」

「你們讓我們失望，不過年輕朋友已經開始了解到你們的背叛，未來世代的雙眼都在緊盯著你們看，如果你們選擇繼續讓我們失望，我告訴你們，我們永遠不會原諒你們。」

(中時電子報)